Nach Frankreich soll eine Farbskala nun auch in Deutschland zu gesunder Ernährung anstiften. Verbraucherschützer applaudieren dem Nutri-Score - ein wenig voreilig.

Lecker, diese Pizza. Schön knusprig und reichhaltig belegt. Und schon nach sieben Minuten Backzeit fertig zum Genuss. Leider scheint sie nicht wirklich gesund zu sein. Auf dem Pappkarton jedenfalls ist auf einer Farbskala von einem grünen A bis zu einem roten E ein orangefarbenes D hervor gehoben. Dabei verbürgt sich die Herstellerfirma Sodebo - der französische Dr. Oetker unter den Fertiggerichten - auf der Schachtel dafür, dass sie seit 40 Jahren höchste Ansprüche an die Qualität ihrer Produkte stellt. Man kaufe bei lokalen Erzeugern ein.

Der Haken sind die vier Käsesorten auf dem Belag. Die bestehen käsetypisch aus einer Menge Fett. Auf der besagten Skala namens Nutri-Score, die den Verbrauchern in Frankreich seit gut einem Jahr mit nur einem Blick Orientierung geben soll, bekommen gesättigte Fettsäuren genauso wie Zucker, Salz und Kalorien allgemein eine schlechte Note.

Gegengerechnet werden als gut bewertete Zutaten wie Ballaststoffe, Obst, Gemüse und Proteine. Daraus ergibt sich die Gesamtbeurteilung. Die paar Oliven und die Tomatensauce auf der Pizza können den Käse nicht wettmachen. Nun kommt Nutri-Score auch nach Deutschland. Freiwillig. Kein Hersteller ist dazu verpflichtet, die Skala zu verwenden. Ob das den Verbrauchern wirklich dient, ist umstritten.

Erstaunlich ist, dass dennoch deutsche Verbraucherzentralen Nutri-Score in diesen Tagen uneingeschränkt applaudieren. "Verbraucher wollen einfach und schnell informiert werden," sagte Klaus Müller, Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), der Deutschen Presse-Agentur. Die Bundesregierung solle daher zügig ein Modell nach französischem Vorbild auf den Weg bringen. "Die Zeit drängt," so Müller. Der vom ehemaligen Greenpeace-Geschäftsführer Thilo Bode gegründete Verein Foodwatch behauptet zudem, "selbst bei Personen, die sich im Alltag nicht für Ernährungsempfehlungen interessieren und bei Haushalten mit geringem Einkommen wirkte sich Nutri-Score positiv auf die Nährwertqualität der eingekauften Lebensmittel aus". Dabei stützt sich Foodwatch auf Studien und Evaluierungen, die vor der Einführung der Skala im französischen Lebensmitteleinzelhandel erstellt wurden.

Tatsächlich muss man Produkte mit dem Nutri-Score auch Anfang März 2019 noch in den französischen Regalen suchen. Die Regierung in Paris hatte seine Anwendung im Oktober 2017 nach einer Reihe von Lebensmittelskandalen empfohlen. Die bisherigen Nährwertangaben würden oft als kompliziert und unverständlich erachtet, argumentierte sie. Eine europaweit verpflichtende einfachere Kennzeichnung war an der Uneinigkeit der EU-Mitgliedstaaten gescheitert. Derzeit machen rund 80 Unternehmen ...

