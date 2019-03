Die Ambitionen der chinesischen Online-B2B-Handelsplattform Alibaba sind bekannt: Neben dem gewinnbringenden Cloud-Geschäft sollen vor allem auch die Handelsaktivitäten künftig weltweit expandieren. Im Dezember etwa wurde bekannt, dass Alibaba ein riesiges Logistikzentrum in Belgien errichten wird: Der Online-Riese wird 75 Millionen Euro in das intelligente Logistikzentrum in Lüttich investieren. Doch seine Bemühungen gehen auch in anderswo weiter. Nun hat Alibaba aus den USA einen Erfolg zu ... (Achim Graf)

