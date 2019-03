Unternehmen baut globale Präsenz aus

ExaGrid, führender Anbieter von intelligenten hyperkonvergenten Speichern für Backups, gab heute die Fortsetzung seiner globalen Expansion bekannt, um die wachsende Nachfrage nach seiner Backup-Speicherlösung zu bedienen. Das Unternehmen wächst deutlich schneller als der Markt insgesamt und baut seinen Marktanteil weiter aus.

ExaGrid unterhält zurzeit Außendienstbüros in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie in Mexiko, Kolumbien, Argentinien, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Skandinavien, Benelux, Polen, der Tschechischen Republik, der Schweiz, Italien, Spanien, Portugal, der Türkei, Israel, Dubai, Südafrika, Australien, Singapur, Taiwan, Südkorea und Hongkong. Das Unternehmen hat außerdem in anderen Ländern Expansionspositionen erschlossen. ExaGrid baut seine internationalen Vertriebsteams laufend aus und deckt inzwischen 30 Länder weltweit ab. Das Unternehmen weitet seine globale Präsenz mit dem Ziel aus, bis 2020 Niederlassungen in über 50 Ländern zu betreiben. Im Rahmen der Erschließung neuer Märkte wird ExaGrid in Kürze Supportmitarbeiter in Chile, Argentinien, Brasilien, Indonesien, Indien, der Schweiz und Griechenland beschäftigen.

"Wir gewinnen zunehmend an Dynamik im Markt", so Bill Andrews, CEO und President von ExaGrid. "Mit der Erweiterung unserer Außendienstbüros und Supportmitarbeiter vergrößern wir unseren Kundenstamm, damit wir noch mehr Regionen erschließen können. Die wachsende globale Nachfrage hat uns ermutigt, neue und strategische Partnerschaften mit Distributoren und Wiederverkäufern einzugehen."

ExaGrid setzt weiterhin auf seine strategischen Kooperationspartner Veeam Software, HYCU, Zerto und Nutanix und baut diese Beziehungen aus. Das Unternehmen wird an kommenden Veranstaltungen seiner Kooperationspartner teilnehmen, darunter VeeamON, ZertoCON und Nutanix.NEXT.

So verlegte ExaGrid kürzlich seinen Hauptsitz nach The Campus in Marlborough, 350 Campus Drive, um für zukünftiges Wachstum gewappnet zu sein und mehr Platz im Rechenzentrum für Tests im Rahmen der Qualitätssicherung zu schaffen. Die von ExaGrid bezogenen Räumlichkeiten waren früher die Hauptgeschäftsstelle von VCE, einem Joint Venture von Cisco Systems und EMC Corporation.

Die Zahl der veröffentlichten Kundenerfolgsgeschichten und Enterprise Reports von ExaGrid beläuft sich auf mehr als 360. Dies sind insgesamt mehr als bei allen anderen Anbietern in diesem Bereich. Diese Berichte zeigen, wie zufrieden Kunden mit dem einzigartigen Architekturansatz von ExaGrid, dem differenzierten Produkt und dem einmaligen Kundensupport sind. Kunden betonen ständig, dass das Produkt nicht nur das beste Produkt auf dem Markt darstellt, sondern auch "einfach funktioniert".

