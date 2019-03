Von Chip Cummins

LEUWEN (Dow Jones)--Der Brauereikonzern AB Inbev muss sich einen neuen Aufsichtsratschef suchen. Chairman Olivier Goudet legt sein Amt nach der Hauptversammlung am 24. April nieder, um sich auf seine Aufgaben als Chef der Familienholding JAB zu konzentrieren, wie Anheuser-Busch Inbev mitteilte. Der überraschende Rücktritt kommt zu einer Zeit, da der weltgrößte Brauereikonzern mit sinkenden Bierverkäufen zu kämpfen hat, vor allem in den USA. Die Pläne für die Nachfolge Goudets würden zu gegebener Zeit veröffentlicht. Der Konzern arbeite mit Goudet "an einem reibungslosen Übergang".

Goudet ist CEO und Managing Partner bei der JAB Holding der milliardenschweren Industriellenfamilie Reimann. Die private Holding ist unter anderem in den Haushaltswarenhersteller Reckitt Benckiser, die Kaffeehauskette Caribou Coffee oder den Parfüm- und Kosmetikkonzern Coty investiert.

