Der Eurokurs ist am Dienstag nach starken US-Konjunkturdaten zeitweise unter 1,13 US-Dollar gefallen. Im europäischen Geschäft ging es für die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1290 Dollar abwärts. Im New Yorker Handel kostete der Euro zuletzt wieder 1,1306 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1329 (Montag: 1,1337) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8827 (0,8821) Euro gekostet.

Die Stimmung der Dienstleister in den USA hatte sich im Februar überraschend deutlich aufgehellt. Der Dienstleistungssektor ist für über drei Viertel der Wirtschaftsleistung der USA verantwortlich. Die Daten zeigten, dass Zweifel am Wirtschaftswachstum in den USA unangebracht seien, kommentierte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Der Dollar legte auch zu anderen wichtigen Währungen zu. "Es sieht so aus, als wolle der Dollar den US-Präsidenten ärgern", kommentierte Antje Praefcke, Devisenexpertin bei der Commerzbank. Am Wochenende hatte sich US-Präsident Donald Trump über den zu starken Dollar beschwert, seitdem ist die US-Währung zum Euro gestiegen./jsl/bgf/jha/ajx

ISIN EU0009652759

AXC0245 2019-03-05/20:51