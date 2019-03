Der US-Aktienmarkt hat sich am Dienstag lustlos gezeigt. Der seit Ende 2018 laufenden Rally geht zunehmend die Puste aus, es herrscht Flaute. Am Vortag schon hatten erfreuliche Meldungen zum Fortgang der amerikanisch-chinesischen Handelsgespräche den Indizes letztlich nichts mehr genutzt. Am Dienstag veröffentlichte Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten waren besser als gedacht, halfen den Indizes aber nicht auf die Sprünge.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit minus 0,05 Prozent kaum verändert auf 25 806,63 Punkten. "Sein Aufwärtstrend dürfte vorerst stoppen", glauben die Experten vom Börsenstatistik-Magazin Index Radar. "Wie schnell er fortgesetzt wird, hängt vom Umfang und von der Dynamik der nun zu erwartenden Gewinnmitnahmen ab."

Der marktbreite S&P 500 ließ am zweiten Handelstag der Woche mit minus 0,11 Prozent auf 2789,65 Punkten ebenfalls wenig Dynamik erkennen. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,08 Prozent hoch auf 7156,79 Punkte./ajx/jha/

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

