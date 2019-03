Der Bremsen-Spezialist Knorr-Bremse und der Chipentwickler und Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor steigen in den Index der mittelgroßen Werte MDax auf. Wie die Deutsche Börse am Dienstag in Frankfurt mitteilte, müssen im Gegenzug wie erwartet der Stahlhersteller Salzgitter und der Autozulieferer Schaeffler weichen. Sie wechseln in den Kleinwerte-Index SDax .

Dort gibt es zahlreiche weitere Änderungen. In der ersten Börsenliga in Deutschland - beim Dax - bleibt unterdessen alles beim Alten. Die Neuerungen werden am Montag, 18. März, wirksam.

Kriterien für die Neueinteilung sind der Börsenwert und zugleich auch der Börsenumsatz. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden (ETFs). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was in der Regel Einfluss auf die Aktienkurse hat./jha/ajx

ISIN DE0006202005 DE0005103006 GB0059822006 DE000SHA0159 DE000KBX1006

