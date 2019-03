IRW-PRESS: Unity Metals Corp.: Unity Metals steigert Beteiligung an Phillips Arm Gold Camp

Unity Metals steigert Beteiligung an Phillips Arm Gold Camp

Vancouver (Kanada), 5. März 2019. Unity Metals Corp. (TSX-V: UTY) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen weitere 530 Hektar an Mineralschürfrechten im Phillips Arm Gold Camp abgesteckt hat, wo die Goldexploration und -produktion bereits im 19. Jahrhundert begann. Diese zusätzlichen Schürfrechte sind als Projekt Hewitt Point bekannt und liegen neben dem unternehmenseigenen Goldprojekt Margurete. Die Schürfrechte des Projekts Hewitt Point werden seit 1981 mit Unterbrechungen mittels geophysikalischer Bodenuntersuchungen, Bodenprobennahmen, Ausbisskartierungen und -probennahmen sowie mittels einer VTEM-Flugvermessung (letztere im Jahr 2008) erkundet. Angesichts dieser zusätzlichen Schürfrechte kontrolliert das Unternehmen nunmehr 1.208 Hektar an vielversprechenden Goldschürfrechten im Projektgebiet.

Von besonderem Interesse sind die ersten Erkundungen durch Long Lac Mineral Exploration unter der Leitung von F.D. Forgeron, PhD. Geochemistry, im Rahmen derer bei Hewitt Point zwei sulfidische Gesteinsproben mit anomalen Goldwerten identifiziert und kartiert wurden. Eine massive Sulfidprobe (F-29), die in der Nähe eines historischen Minenstollens entnommen wurde, ergab 6,2 Gramm Gold pro Tonne und über zwei Prozent Kupfer. Eine pyritische Quarzprobe (F-9-2) wurde in einer Scherzone in der Nähe eines historischen Minenschachtes am südlichen Ende von Hewitt Point entnommen und ergab 6,95 Gramm Gold pro Tonne, 1.300 Teile Molybdän pro Million und über 50 Teile Silber pro Million. Mehrere anomale Gold-in-Boden-Zonen wurden in Rahmen des Programms von Fogeron im Jahr 1981 ebenfalls identifiziert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/46097/UTY - INCREASES HOLDINGS IN PHILLIPS ARM GOLD CAMP NR (03 05 19)_DE_PRCOM.001.jpeg

Anhand einer Analyse historischer Daten geht das Unternehmen davon aus, dass die neuen Schürfrechte eine möglicherweise mineralisierte, subparallele Spreizung der Verwerfung umfassen, die die Mineralisierung bei der 2,6 Kilometer weiter südwestlich gelegenen Mine Doratha Morton beherbergt und mit den wichtigsten Beteiligungen des Unternehmens in diesem Gebiet in einer Reihe steht. Die Schürfrechte umfassen auch den Kontakt zwischen den Intrusionen und dem vulkanoklastischem Gestein, der eine Goldmineralisierung bei den historischen Minen Alexandra, Enid-Julie und Doratha Morton beherbergt, die allesamt 3,0 Kilometer südlich bzw. südwestlich von Hewitt Point liegen. Die historische Goldproduktion in diesem Gebiet belief sich auf durchschnittlich 0,42 Unzen Gold pro Tonne. Das Projekt Hewitt Point wird zusammen mit dem Goldprojekt Margurete erkundet werden.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Justin Rensby, P.Geo., einer qualifizierten Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über das Unternehmen

Unity Metals Corp. ist ein Goldexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver. Das Unternehmen verfügt über alle Besitzanteile (100 %) am Goldprojekt Margurete, das aus Mineralclaims mit 678 Hektar Grundfläche im Goldgebiet Phillips Arm, rund 200 Kilometer nordwestlich von Vancouver in Südwest-British Columbia besteht. Das Projekt befindet sich entlang dem Trend der historischen Goldminen Doratha Morton und Alexandria, die Ende des 19. Jahrhunderts in Betrieb waren. Das Projekt Margurete wurde zuletzt im Jahr 2015 erkundet, wobei neben einem gezielten Diamantbohrprogramm konzessionsweite Prospektionen, Kartierungen und Gesteinssplitterprobenahmen durchgeführt wurden. Das primäre Zielgebiet im Goldprojekt Margurete ist die Zone FB, wo Falconbridge bei Bohrungen mehrere goldhaltige Abschnitte in geringen Tiefen durchteufte. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.unitymetalscorp.com.

Für das Unternehmen,

Peter Born

Peter Born, President

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Solche Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen, die Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund der Faktoren, die in der Management Discussion und Analysis unseres Zwischenabschlusses und unseres aktuellen Jahresabschlusses bzw. in anderen Berichten und bei der TSX Venture Exchange und der entsprechenden kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen beschrieben sind, deutlich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46097

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46097&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA91329 X1006

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA91329X1006

AXC0266 2019-03-05/23:29