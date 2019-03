Albemarle Corporation (WKN:890167) ist weltweit einer der größten Hersteller von Lithium. Das Metall ist ein wichtiger Bestandteil von Hightech-Batterien, wie sie mehr und mehr in Elektrofahrzeugen eingesetzt werden. Lithium ist jedoch ein Rohstoff, der oft den launischen Stimmungen der Anleger unterliegt. Das war in letzter Zeit nicht gerade angenehm, aber wenn sich die langfristigen Erwartungen an die Nachfrage wie erhofft entwickeln, könnte sich Albemarle noch immer als eine Aktie erweisen, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...