Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.WBA: Walgreens Boots Alliance am 5.3. -2,07%, Volumen 216% normaler Tage , MMM: 3M am 5.3. -1,46%, Volumen 119% normaler Tage , DWDP: DowDuPont Inc. am 5.3. -1,05%, Volumen 57% normaler Tage , WMT: Wal-Mart am 5.3. 0,50%, Volumen 73% normaler Tage , CHV: Chevron am 5.3. 0,96%, Volumen 108% normaler Tage , UNH: UnitedHealth am 5.3. 2,29%, Volumen 163% normaler Tage , Dow Jones: -0,05% Aktie Symbol SK Perf. UnitedHealth UNH 241.430 2.29% Chevron CHV 123.290 0.96% Wal-Mart WMT 98.340 0.50% ...

