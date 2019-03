...in der Chiptechnik aber äußerst volatil und abhängig davon, wie der Auftragseingang sich entwickelt. Größter Kunde war bisher Apple aber wie die weitere Entwicklung im Smartphonemarkt sich darstellt wird von Experten unterschiedlich gesehen. 1,2 bis 1,3 Mrd. Euro Marktwert gehen in Ordnung aber die Vorspekulation darauf, dass Dialog in den MDAX aufsteigt ist schon gelaufen. Restpotential mithin begrenzt.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info