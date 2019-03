IRW-PRESS: Halo Labs Inc.: Halo Labs erhält jährliche Cannabis-Herstellungslizenz in Kalifornien und ist eines der ersten Unternehmen, das das Track-and-Trace-System (METRC) implementiert

Cathedral City, Kalifornien / Toronto, Ontario - 5. März 2019 - Halo Labs Inc. (Halo oder das Unternehmen) (NEO: HALO, OTC: AGEEF, Deutschland: A9KN) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen über eine (1) von nur 52 bisher erteilten jährlichen staatlichen Lizenzen verfügt und einer der ersten Betreiber in Kalifornien ist, der das kalifornische Cannabis Track-and-Trace- (CCTT)-System vollständig implementiert hat.

Die meisten Betreiber in der kalifornischen Cannabisbranche kämpfen weiterhin mit den strengeren Lizenzanforderungen, die in den letzten Monaten von den staatlichen Gesetzgebern und Regulierungsbehörden verabschiedet wurden. Über 10.000 vorübergehende kalifornische Cannabis-Geschäftslizenzen werden 2019 auslaufen, wobei bis zu 6.200 Lizenzen bereits bis April 2019 verfallen werden. Der Bundesstaat hat derzeit keine Bestimmungen zur Verlängerung dieser auslaufenden Lizenzen und viele Betreiber müssen sich auf erhebliche Betriebsstörungen einstellen, bevor sie ihre jährlichen Lizenzen erhalten. Halo hat die erforderlichen Ressourcen aufgebracht, um den Vorschriften einen Schritt voraus zu sein, und hat daher bereits seine nicht vorübergehenden jährlichen staatlichen und lokalen Cannabislizenzen erhalten und das CCTT-System über die METRC-Software vollständig implementiert.

Das CCTT-System wird bundesstaatsweit eingesetzt, um den Bestand und den Verkehr legaler Cannabisprodukte in der kommerziellen Lieferkette zu erfassen und den Eintritt von Cannabis aus dem Schwarzmarkt in den regulierten Markt sowie die Umleitung von rechtmäßig produziertem Cannabis an die Schwarzmärkte zu verhindern. Inhabern vorübergehender Lizenzen ist es nicht gestattet, auf das METRC-System zuzugreifen; die Mitarbeiter von Inhabern jährlicher Lizenzen müssen hingegen eine umfassende Schulung absolvieren, bevor sie das METRC-CCTT-System nutzen dürfen.

CEO Kiran Sidhu erklärt: Dank des Know-hows unseres Teams hinsichtlich des Betriebs in stark regulierten Bundesstaaten in den letzten drei Jahren war es uns möglich, in Kalifornien immer einen Schritt voraus zu sein und daher einer der wenig vollständig zugelassenen Betreiber in diesem Bundesstaat sowie eines der ersten Unternehmen zu werden, das das METRC-System implementiert.

ÜBER HALO LABS

Halo ist ein Cannabisextraktionsunternehmen, das hochwertige Cannabisöle und -konzentrate entwickelt und herstellt. Dieses Marktsegment verzeichnet das rascheste Wachstum in der gesamten Cannabisbranche. Halo ist in allen wichtigen Verfahrensbereichen der Cannabisproduktion bestens bewandert, nutzt eigene Verfahren und Produkte und hat seit der Firmengründung bereits mehr als 3,0 Millionen Gramm Öl und Konzentrat hergestellt. Das zukunftsorientierte Unternehmen wird von einem starken Führungsteam geleitet, das über ein umfangreiches Branchen-Knowhow sowie Erfahrungen mit Blue Chips verfügt. Das Unternehmen hat derzeit Betriebsstätten in Kalifornien, Nevada und Oregon und erwartet, über eine strategische Partnerschaft im Königreich Lesotho auch den Betrieb in Südafrika aufnehmen zu können. Mit seinem kundenorientierten Ansatz wird Halo auch weiterhin innovative Marken und Private-Label-Produkte in zahlreichen Produktkategorien vermarkten.

Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den einschlägigen Unterlagen, die von Halo auf der SEDAR-Webseite (www.sedar.com) veröffentlicht wurden.

