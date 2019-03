FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Auch am Aschermittwoch dürfte der Dax um die Marke von 11 600 Punkten pendeln. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn ein klein wenig unter seinem Vortagesschluss auf 11 606 Punkte. Schon seit Freitag bewegt sich der Dax in einer recht engen Spanne um diese Marke, nachdem er in den Wochen zuvor kräftig gestiegen war. Zum Handelsstreit zwischen den USA und China, dem wesentlichen Impulsgeber für die Weltbörsen, gibt es zunächst nichts Neues. Die Blicke der Marktakteure richten sich bereits auf den Konjunkturbericht der US-Notenbank, das sogenannte Beige Book, am Abend mitteleuropäischer Zeit. Zuletzt hatte es gemischte Konjunktursignale in den USA gegeben.

USA: - Der US-Aktienmarkt hat sich am Dienstag lustlos gezeigt. Der seit Ende 2018 laufenden Rally geht zunehmend die Puste aus, es herrscht Flaute. Am Vortag schon hatten erfreuliche Meldungen zum Fortgang der amerikanisch-chinesischen Handelsgespräche den Indizes letztlich nichts mehr genutzt. Am Dienstag veröffentlichte Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten waren besser als gedacht, halfen den Indizes aber nicht auf die Sprünge. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit minus 0,05 Prozent kaum verändert auf 25 806,63 Punkten.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Mangels größerer Kurstreiber haben die Börsen Asiens am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Mittlerweile sei viel Positives etwa in puncto einer möglichen Lösung des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits in die Kurse eingepreist, sagte ein Börsianer. In China notierte der CSI 300 zuletzt prozentual unverändert und in Hongkong ging es für den Hang Seng moderat nach oben. In Japan schloss der Nikkei 225 mit einem Abschlag von 0,6 Prozent auf 21 596,81 Punkte.

DAX 11 620,74 +0,24%

XDAX 11 624,53 +0,57%

EuroSTOXX 50 3327,19 +0,30%

Stoxx50 3053,55 +0,38%

Dow Jones 25 806,63 -0,05%

S&P 500 2789,65 -0,11%

NASDAQ 100 7156,785 +0,08%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,87 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1296 -0,10%

USD/Yen 111,823 -0,04%

Euro/Yen 126,3195 -0,16%

ROHÖL:

Brent 65,31 -0,55 USD

WTI 56,06 -0,50 USD

/mis

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0051 2019-03-06/07:32