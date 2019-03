FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

7BP XFRA TH0420010Y19 BANGCHAK CORP. -FGN- BA 1 0.014 EUR

XFRA DE000HSH4FV9 HSH NORDBANK KMZ 1 13/20 0.001 %

NHL XFRA GB00BWFY5505 NIELSEN HLDGS EO-,07 0.309 EUR

KT31 XFRA BMG396372051 GOLDEN OCEAN GRP 0.044 EUR

R6R XFRA US7833321091 RUTH'S HOSPITALITY GR INC 0.115 EUR

27A XFRA MX01AL0C0004 ALPEK S.A.B. DE C.V. 0.060 EUR

F5L XFRA AU000000FXL1 FLEXIGROUP LTD 0.024 EUR

2JW XFRA CA4707481046 JAMIESON WELLNESS INC. 0.060 EUR

D2G XFRA DK0060094928 ORSTED A/S DK 10 1.307 EUR

28Y XFRA CA4296951094 HIGH LINER FOODS CV 0.096 EUR

PTOG XFRA TH0646010Z18 PTT PUBLIC CO FOREIGN BA1 0.033 EUR

XFRA AU000000AX19 ACCENT GROUP LTD 0.028 EUR