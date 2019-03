FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 07.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RPH1 XFRA US03486T2024 ANGLO AMER.PL. SP.ADR 1/6 0.079 EUR

2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.157 EUR

BIL XFRA GB00BH0P3Z91 BHP GROUP PLC DL -,50 0.485 EUR

HSI XFRA US4228191023 HEIDRICK+STRUG.INTL DL-01 0.132 EUR

LIN XFRA IE00BZ12WP82 LINDE PLC EO 0,001 0.772 EUR

COY XFRA US8760301072 TAPESTRY INC. DL-,01 0.298 EUR

1HO XFRA GB0007282386 REDROW PLC LS-,10 0.116 EUR

NMN XFRA AU000000MMS5 MCMILLAN SHAKESPEARE LTD 0.212 EUR

IHF XFRA GB00B1N7Z094 SAFESTORE HLDGS LS-,01 0.130 EUR

TOCB XFRA CA8849037095 THOMSON REUTERS CORP. 0.318 EUR