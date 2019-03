FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 07.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

JUB XFRA AU000000JIN0 JUMBO INTERACTIVE LTD 0.094 EUR

ILZ XFRA AU000000ILU1 ILUKA RES 0.119 EUR

BHP1 XFRA AU000000BHP4 BHP GROUP LTD. DL -,50 0.485 EUR

AUX XFRA AU000000ASX7 ASX LTD. 0.715 EUR

35V XFRA US91822M1062 VEON LTD ADR 1 0.150 EUR

03F XFRA AU000000IEL5 IDP EDUCATION LTD. 0.074 EUR

T7W XFRA AU000000TWE9 TREASURY WINE ESTATES LTD 0.112 EUR

KHNZ XFRA US5007541064 KRAFT HEINZ CO.DL -,01 0.353 EUR

0DI XFRA US50189K1034 LCI INDS DL-,01 0.529 EUR

FHU7 XFRA DE000A0NAUP7 LBBW NACHHALTIGKEIT AKT.R 0.640 EUR

FHU1 XFRA DE000A0JM0Q6 LBBW NACHHALTIGKEIT AKT.I 1.750 EUR

MIS XFRA AU000000MVF3 MONASH IVF GROUP LTD 0.019 EUR

9TP XFRA US8826101086 TEXAS PAC.LD TR.CPI DL-16 5.294 EUR

US8A XFRA US58039P1075 MCEWEN MINING INC. 0.004 EUR

PMC XFRA AU000000PME8 PRO MEDICUS LTD. 0.022 EUR

2GL XFRA US36467J1088 GAMING + LEISURE PROP. 0.600 EUR

1HP1 XFRA GB00BLWF0R63 REDDE PLC LS -,001 0.064 EUR

SUA2 XFRA GB00BKKMKR23 RSA INSURANCE GR. LS 1 0.159 EUR

IF6N XFRA US4586653044 INTERFACE INC. DL-,10 0.057 EUR

PP4A XFRA PR7331747001 POPULAR INC. NEW DL 6 0.265 EUR

12A XFRA US05351W1036 AVANGRID INC. DL-,01 0.388 EUR

3EC XFRA IE00B8KQN827 EATON CORP.PLC DL -,01 0.626 EUR

UNK XFRA US9099071071 UTD BANKSHS INC. DL 2,50 0.300 EUR

7SC XFRA AU000000SDA9 SPEEDCAST INTL LTD 0.030 EUR

76C XFRA US69007J1060 OUTFRONT MEDIA DL-,01 0.318 EUR

U1N XFRA US9047081040 UNIFIRST CORP. DL-,10 0.099 EUR

0EU XFRA AU000000RWC7 RELIANCE WORLDWIDE CORP. 0.025 EUR

DG2 XFRA GB00BYX7JT74 DIVERS.GAS+OIL PLC LS-,01 0.029 EUR

H0C XFRA GB00BYZC3B04 HOTEL CHOC. GRP. PLC -,10 0.007 EUR

1PK XFRA GB0009633180 DECHRA PHARMACEUT. LS-,01 0.110 EUR

P4C XFRA US7376301039 POTLATCHDELTIC CORP. DL 1 0.353 EUR

FHUB XFRA DE000A1144B0 LBBW DIV.ST.SM.+MIDCAPS R 1.110 EUR

1C6 XFRA AU000000CTD3 CORPORATE TRAVEL MNGNT 0.112 EUR

32Z XFRA AU000000S320 SOUTH32 LTD 0.060 EUR

C5P XFRA GB00B0KWHQ09 CARETECH HLDGS LS -,005 0.087 EUR