FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 07.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EVZ XFRA GB00B71N6K86 EVRAZ PLC DL 0,05 0.353 EUR

RZ2B XFRA DE000A1TNHG1 RENA GMBH IS.13/18 0.000 %

OG78 XFRA DE000A0KEYM4 LBBW GLOBAL WARMING 0.160 EUR

WMB XFRA US9694571004 WILLIAMS COS INC. DL 1 0.335 EUR

WP4 XFRA US9487411038 WEING.RLTY INV.DL-,03 SBI 0.349 EUR

UWS XFRA US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.) 0.452 EUR

VFP XFRA US9182041080 V.F. CORP. 0.450 EUR

TXG XFRA US8807791038 TEREX CORP. DL-,01 0.097 EUR

SDA XFRA US81211K1007 SEALED AIR CORP. DL-,10 0.141 EUR

RHO6 XFRA US7711951043 ROCHE HLDG SP.ADR 1/8 0.965 EUR

RIOA XFRA US7672041008 RIO TINTO PLC LS-10 ADR 1 1.593 EUR

RN7 XFRA US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL DL-,01 0.124 EUR

PSE XFRA US7445731067 PUBL. SVC.ENTER. 0.415 EUR

PP9 XFRA US69351T1060 PPL CORP. DL-,01 0.364 EUR

O5Q XFRA US6907421019 OWENS CORNING NEW DL-,01 0.194 EUR

NT4 XFRA US6658591044 NORTHN TRUST CORP.DL1,666 0.529 EUR

NEH XFRA US64110W1027 NETEASE INC. ADR/100 0.424 EUR

MNMA XFRA US5645631046 MANTECH INTERN.CORP. A 0.238 EUR

MGG XFRA US5529531015 MGM RESORTS INTL DL -,01 0.115 EUR

LMO XFRA US5367971034 LITHIA MOTORS INC. A 0.256 EUR

LC1 XFRA US5138471033 LANCASTER COLONY CORP. 0.574 EUR

KMY XFRA US4943681035 KIMBERLY-CLARK DL 1,25 0.909 EUR

ROF XFRA US4937321010 KFORCE INC. DL-,01 0.159 EUR

EP5 XFRA US30214U1025 EXPONENT INC. DL -,0001 0.141 EUR

HQ9 XFRA US45774N1081 INNOPHOS HLDGS DL -,01 0.424 EUR

HRS XFRA US4138751056 HARRIS CORP. DL 1 0.604 EUR

GPT XFRA US3724601055 GENUINE PARTS DL 1 0.673 EUR

8GM XFRA US37045V1008 GENERAL MOTORS DL-,01 0.335 EUR

Y1F XFRA US31847R1023 FIRST AMERN FIN. CORP. 0.371 EUR

CB5 XFRA US2005251036 COMMERCE BANCSHS INC. DL5 0.229 EUR

OGM1 XFRA US19239V3024 COGENT COMMUNIC. DL-,001 0.512 EUR

CLP1 XFRA US18946Q1013 CLP HLDGS LTD ADR/1 HD 5 0.134 EUR

CTX XFRA US1773761002 CITRIX SYSTEMS DL-,001 0.309 EUR

ZZA XFRA US17243V1026 CINEMARK HLDGS INC.DL-,01 0.300 EUR

MX4A XFRA US12572Q1058 CME GROUP INC. DL-,01 0.662 EUR