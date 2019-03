FRANKFURT (Dow Jones)--Beflügelt von starken Zuwächsen in Nordamerika und Asien hat Brenntag den Gewinn gesteigert. Das operative EBITDA als zentrale Steuerungsgröße legte um 4,7 Prozent auf 875,5 Millionen Euro zu und lag damit am unteren Ende der Spanne von 870 bis 900 Millionen Euro, die der Chemikalienhändler seinen Anlegern auch versprochen hatte.

Der Umsatz stieg um 6,9 Prozent auf 12,6 Milli7arden Euro. Gegenwind von der Währungsseite drückte das Wachstum dabei um 3,3 Prozentpunkte. Unter dem Strich standen 462,3 Millionen Euro - ein Plus von 100 Millionen. Dazu trug ein Sonderertrag aus dem Verkauf der dänischen Tochter Brenntag Biosector bei. Die Aktionäre sollen von der deutlichen Steigerung profitieren und mit 1,20 Euro Dividende 10 Cent mehr bekommen als für das Jahr 2017.

"2018 war ein gutes Wachstumsjahr für Brenntag", sagte Vorstandschef Steven Holland. In diesem Jahr werde der Konzern trotz schwieriger gesamtwirtschaftlicher Bedingungen seine "Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellen und weiter wachsen, wenn auch leicht verlangsamt", kündigte er an. Konkret will das weltweit führende Unternehmen aus Essen das operative EBITDA und den Rohertrag steigern.

