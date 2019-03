Die Aktie von Aurora Cannabis hat am Dienstag in Kanada massiv zulegen können. Am Ende ging das Papier mit einem Plus von 12,5 Prozent auf 10,80 Kanadische Dollar aus dem Handel. Damit befindet sich der Wert nur noch ganz knapp unter dem Februarhoch 2019, das bei 10,94 Kanadische Dollar markiert wurde. Ein Sprung darüber würde aus charttechnischer Sicht den Weg frei machen in Richtung Allzeithoch, das im Oktober vergangenen Jahres bei 16,24 Kanadische Dollar markiert wurde.

