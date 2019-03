Brenntag AG: Steven Holland wird mit Ablauf seines Vertrages im Februar 2020 als Vorstandsvorsitzender ausscheiden DGAP-Ad-hoc: Brenntag AG / Schlagwort(e): Personalie Brenntag AG: Steven Holland wird mit Ablauf seines Vertrages im Februar 2020 als Vorstandsvorsitzender ausscheiden 06.03.2019 / 08:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Steven Holland, Vorstandsvorsitzender der Brenntag AG, hat heute dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats mitgeteilt, dass er nach neun Jahren als Vorstandsvorsitzender im Februar 2020 mit Ablauf seines Vertrages ausscheiden und nicht für eine Verlängerung zur Verfügung stehen wird. Er wird sich dem Unternehmen in der Übergangszeit weiterhin mit vollem Engagement widmen. Stefan Zuschke, Vorsitzender des Aufsichtsrats, stellt die besonderen Verdienste von Steven Holland für Brenntag auf dem Weg von einem im Privatbesitz befindlichen Unternehmen hin zu einem börsennotierten Unternehmen sowie für die Entwicklung von Brenntag zu einem global agierenden Weltmarkführer in der Chemiedistribution heraus. Eine Entscheidung über die Nachfolge wird der Aufsichtsrat auf Basis eines strukturierten Auswahlprozesses treffen. Kontakt: Brenntag AG Thomas Langer, VP Corporate Finance & Investor Relations Telefon: +49 201 6496 1496 Fax: +49 201 6496 2003 Email: ir@brenntag.de www.brenntag.com 06.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Brenntag AG Messeallee 11 45131 Essen Deutschland Telefon: +49 (0) 201 6496 0 Fax: +49 (0) 201 6496 1010 E-Mail: ir@brenntag.de Internet: www.brenntag.com ISIN: DE000A1DAHH0 WKN: A1DAHH Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 784319 06.03.2019 CET/CEST ISIN DE000A1DAHH0 AXC0057 2019-03-06/08:02