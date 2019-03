Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Neben Salzgitter müssen auch Schaeffler den MDAX verlassen. Wie die Deutsche Börse am späten Dienstag mitteilte, werden Knorr-Bremse und Dialog Semiconductor in den MDAX aufsteigen. Diese Entscheidungen waren erwartet worden; lediglich als zweiter Absteiger war neben Schaeffler auch Alstria Office im Gespräch gewesen. Im SDAX kommt es zu sechs Veränderungen. Im Austausch mit dem MDAX werden Salzgitter und Schaeffler in den SDAX absteigen, während Knorr-Bremse und Dialog Semiconductor nach oben aufrücken. Aufsteigen in den SDAX werden Baywa, Amadeus Fire, Adva Optical und Varta. SDAX-Absteiger sind DMG Mori, Medigene, VTG und Tele Columbus. Die Änderungen finden mit Wirkung zum 18. März statt. In den Indizes DAX und TecDAX ergeben sich keine Änderungen. Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der Aktienindizes der Deutsche Börse AG ist der 5. Juni 2019.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

SCHAEFFLER (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG Gj Gj18 ggVj Zahl Gj17 Umsatz 14.325 +2% 16 14.021 EBIT 1.406 -8% 7 1.528 EBIT bereinigt 1.431 -10% 16 1.584 Ergebnis nSt und Dritten 915 -7% 14 980 Ergebnis je Vorzugsaktie 1,39 -6% 16 1,48 Dividende je Aktie 0,50 -9% 14 0,55

DIALOG SEMICONDUCTOR (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen US-Dollar, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL* 4Q18 ggVj Zahl 4Q17 EBIT - underlying 98 -10% 7 108 Erg nach Steuern/Dritten - underlying 78 -24% 7 103 Erg je Aktie unverwäs. - underlying 1,05 -25% 7 1,40 EBIT 80 +6% 7 75 Ergebnis nach Steuern/Dritten 62 -25% 7 82 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,85 -26% 7 1,15

-* Das Unternehmen hat am 14.1. vorab Umsatzzahlen berichtet.

Weitere Termine:

11:00 DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen für private und öffentliche Banken

11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), BI-PK

Im Laufe des Tages:

- DE/Hugo Boss AG, Bekanntgabe Dividendenvorschlag

- FR/Essilor-Luxottica SA, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Februar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +185.000 Stellen zuvor: +213.000 Stellen 14:30 Handelsbilanz Dezember (ursprünglich 5.2.2019) PROGNOSE: -57,30 Mrd USD zuvor: -49,31 Mrd USD 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Beige Book

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2023 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 (Volumen offen) 11:30 GB/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2024 im Volumen von 3 Mrd GBP 12:00 CZ/Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2026 im Volumen von max. 5 Mrd CZK Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2033 im Volumen von max. 5 Mrd CZK Auktion 4,85-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2057 im Volumen von max. 0,5 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.786,10 -0,19 Nikkei-225 21.596,81 -0,60 Schanghai-Composite 3.062,52 0,27 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.620,74 0,24 DAX-Future 11.622,00 0,57 XDAX 11.624,53 0,57 MDAX 24.724,41 -0,01 TecDAX 2.660,92 0,45 EuroStoxx50 3.327,19 0,30 Stoxx50 3.053,55 0,38 Dow-Jones 25.806,63 -0,05 S&P-500-Index 2.789,65 -0,11 Nasdaq-Comp. 7.576,36 -0,02 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,76 +10

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Vorbörslich zeichnen sich leichte Abgaben zur Eröffnung am Mittwoch an Europas Börsen ab. Das Geschäft dürfte weiter abwartend verlaufen. Die Erwartung einer Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China ist kein Kurstreiber mehr. Im Blick steht nun die EZB-Sitzung am Donnerstag. Hier könnten die Währungshüter neue Langfristtender ankündigen, was vor allem für die Peripherie der Eurozone eine gute Nachricht wäre. Am Nachmittag könnte die Bekanntgabe des ADP-Arbeitsmarktberichts Akzente an den Märkten setzen. Am Freitag wird dann der offizielle US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Ansonsten ist die Nachrichtenlage zur Wochenmitte bislang ruhig. Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank das Beige Book. Anleger erhoffen sich hiervon weitere Hinweise über den Zustand der US-Wirtschaft.

Rückblick: Etwas gestützt wurde die Stimmung im späten Geschäft von guten US-Konjunkturdaten: Sowohl der ISM-Einkaufsmanagerindex für das nicht-verarbeitende Gewerbe als auch die Daten zu den Neubauverkäufen waren deutlich besser ausgefallen als erwartet. Der Dollar stieg daraufhin zum Euro auf den höchsten Stand seit zwei Wochen - auch der schwache Euro stützte etwas. Gefragt waren Telekom-Werte mit einem Anstieg des Stoxx-Subindexes um 0,7 Prozent. "Der Markt sucht defensive Aktien", sagte ein Händler. Vodafone gewannen gut 2 Prozent, nachdem die neuen Wandelanleihen stark gefragt gewesen waren. Auch Pharmatitel legten zu. Zumtobel brachen um 12,4 Prozent ein. Nicht gut kam der Umsatzeinbruch im wichtigsten Absatzmarkt Großbritannien von fast 14 Prozent an. Ähnlich stark erwischte es Raiffeisen International. Der Kurs sackte um 12,3 Prozent ab. Grund waren Vorwürfe der Geldwäsche. Die Bank hatte eine interne Untersuchung eingeleitet. Ihr lägen weder die konkreten Beschuldigungen noch weitere Informationen zur Anzeige vor, so die Bank.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Gestützt wurde der DAX vom schwachen Euro. Evonik profitierten vom Verkauf der Methacrylat-Sparte und gewannen 4,3 Prozent. Auf der anderen Seite sackten Wacker Chemie um knapp 9 Prozent ab. Händler verwiesen auf den Ausblick mit sinkenden Preisen. Im DAX konnten sich Beiersdorf und FMC nach den jüngsten Kursrückgängen um jeweils 1,8 Prozent erholen. Dagegen fielen Covestro um 1,2 Prozent zurück. Im SDAX fielen Bilfinger um 4,3 Prozent. Die Beteiligungsgesellschaft Cevian hatte 1,2 Millionen Aktien verkauft. Trotz guter Geschäftszahlen gaben Hypoport um 3,4 Prozent nach, vermutlich aufgrund von Gewinnmitnahmen. Angesichts der Nähe zum Immobilienmarkt habe die Aktie allerdings nicht die teils horrenden Kurskorrekturen der Small Caps mitgemacht und sei weiter in einem intakten Aufwärtstrend, hieß es.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Geschäft gaben Tele Columbus 1,3 Prozent ab, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte. Der Aufsichtsratschef hat seinen Rücktritt mitgeteilt. 1&1 Drillisch reagierten nicht auf die Meldung, dass der Aktienrückkauf beendet wird. Auch die Indexänderungen in MDAX und SDAX spielten keine Rolle.

USA / WALL STREET

Knapp behauptet - Die Wall Street hat sich am Dienstag in einer engen Spanne bewegt und Verluste im Miniaturformat verzeichnet. Nach der vorangegangenen Rally seit Jahresbeginn war die Luft recht dünn. Eine mögliche Einigung im Handelskonflikt zwischen China und den USA sorgte nicht mehr für Kauflaune. Gut kam der ISM-Dienstleistungs-Index für Februar an. Unter den Einzelwerten sanken Salesforce um 1 Prozent. Der Software-Konzern hat mit dem Ausblick enttäuscht. Aktienrückkäufe sorgten für leichten Auftrieb bei Gamestop. Der Kurs des Einzelhändlers legte um 0,3 Prozent zu. Unter den Einzelhandelsunternehmen stiegen Target um 4,6 Prozent nach Viertquartalszahlen über den Marktschätzungen. Kohl's zogen um 7,3 Prozent an, da das Unternehmen mit den Umsätzen auf vergleichbarer Basis positiv überraschte und die Dividende anhebt. Tesla gaben 3 Prozent nach. Morgan Stanley und Barclays äußerten sich skeptisch zu dem Unternehmen. Am Rentenmarkt erholten sich die Notierungen nach Verlusten im frühen Verlauf, da die Anleger vorsichtiger wurden. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um 0,2 Basispunkte auf 2,72 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 18.40 Uhr EUR/USD 1,1294 -0,1% 1,1301 1,1294 EUR/JPY 126,30 -0,1% 126,46 126,39 EUR/CHF 1,1357 +0,1% 1,1350 1,1355 EUR/GBR 0,8602 +0,1% 0,8595 0,8596 USD/JPY 111,83 -0,1% 111,90 111,91 GBP/USD 1,3132 -0,1% 1,3148 1,3139 Bitcoin BTC/USD 3.840,68 0,11 3.836,63 3.846,55

