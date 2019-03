Foster City Kalifornien/München, March 06, 2019, Anbieter von In-Memory-Computing-Lösungen auf Basis von Apache Ignite, gibt die Verfügbarkeit der GridGain Community Edition (GCE) bekannt. Die GridGain Community Edition enthält die Apache Ignite Codebasis sowie Patches und zusätzliche Funktionen, die zur Verbesserung der Leistung, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Verwaltung entwickelt wurden. GCE durchläuft umfangreiche Tests zur Qualitätssicherung, wodurch eine hohe Zuverlässigkeit und optimale Leistung aus dem Stand heraus ohne weitere Anpassung gewährleistet ist.

Über die GridGain Community Edition kann GridGain Patches und Upgrades für die Apache Ignite Community schnell und einfach bereitstellen, schneller als über den normalen Ignite Release-Zyklus. GCE beinhaltet auch Verbesserungen der Leistung und Zuverlässigkeit, die Apache Ignite für Live-Umgebungen optimieren. GCE ist unter der GridGain Community Edition License verfügbar.

Wie jede GridGain Software bietet GCE die In-Memory-Geschwindigkeit und massive Skalierbarkeit, die Unternehmen für datenintensive Anwendungen benötigen, um damit ihre digitale Transformation und Omnichannel-Kundenerfahrungsinitiativen voranzutreiben. Die GridGain Community Edition kann zwischen bestehenden Anwendungen und Datenschichten eingesetzt werden, ohne dass bestehende Software und Datenbankinfrastrukturen ausgetauscht werden müssen. GCE kann On-Premise, in einer öffentlichen oder privaten Cloud oder in einer hybriden Umgebung eingesetzt werden. GCE kann auch als In-Memory-Datenbank eingesetzt werden.

"GridGain setzt wieder neue Maßstäbe, indem wir diese extrem leistungsstarke Lösung liefern, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre datenintensiven Anwendungen kostengünstig zu skalieren", sagte Abe Kleinfeld, President und CEO von GridGain. "Die GridGain Community Edition kann kostenlos unter www.gridgain.com heruntergeladen werden. Damit helfen wir Unternehmen auf der ganzen Welt, ihre Ziele im Hinblick auf die digitale Transformation zu erreichen und von den Wettbewerbsvorteilen eines in Echtzeit agierenden Unternehmens zu profitieren."

Über GridGain Systems

GridGain Systems revolutioniert den Echtzeit-Datenzugriff und die Datenverarbeitung, indem es eine In-Memory-Computing-Plattform auf Basis von Apache Ignite anbietet. GridGain-Lösungen werden von globalen Unternehmen in den Bereichen Finanzen, Software, E-Commerce, Einzelhandel, Online-Business-Services, Gesundheitswesen, Telekommunikation und anderen wichtigen Branchen eingesetzt. Dazu gehören Kunden wie ING, Sberbank, Finastra, IHS Markit, Workday und Huawei. GridGain bietet eine bislang nie dagewesene Geschwindigkeit und massive Skalierbarkeit für Legacy- und Greenfield-Anwendungen. Die auf einem verteilten Cluster von Commodity-Servern installierte GridGain-Software kann sich zwischen den Anwendungs- und Datenschichten

