Ein Minus von neun Prozent ist auch für die grundsätzlich sehr agile Wacker Chemie-Aktie alles andere als alltäglich. Aber die Nachricht, die den Kurs derart deutlich zu Boden schickte, war auch nicht "ohne".Der Hersteller von Spezialwerkstoffen wie z.B. Produkten auf Siliziumbasis veröffentlichte am Dienstag seine Perspektive für das laufende Jahr. Und das sorgte für lange Gesichter und nicht zuletzt wohl auch deshalb für ein so herbes Minus, weil man diese Informationen mitten in den laufenden Handel, kurz vor Mittag, auf den Tisch warf.

