Innerhalb des vorliegenden langfristigen Abwärtstrends hat Aixtron schon seit den Verlaufshochs aus Mitte 2018 bei 19,75 Euro gut 61 Prozent an Wert auf ein Niveau von 7,60 Euro im vergangenen Jahr verloren. Doch ausgerechnet in diesem Bereich macht sich vermehrte Kaufbereitschaft der Investoren bemerkbar, die im gestrigen Handel das Papier um 3,04 Prozent auf der Oberseite anschieben konnten. Damit signalisieren die Verlaufstiefs aus Mitte des letzten Jahres nun einen kurzfristigen Nachfrageüberhang bei Aixtron, das sich in einer fortgesetzten Erholungsbewegung widerspiegeln dürfte.

Tiefs aus 2018 halten

Die erfolgreiche Verteidigung der Jahrestiefs aus 2018 um 7,60 Euro könnte nun weitere Käufer in den Markt locken und eine Erholungsbewegung zunächst an den 50-Tage-Durchschnitt bei 8,92 Euro hervorrufen. Spätestens am EMA 200 bei aktuell ...

