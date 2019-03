Neues und hocheffizientes Herstellungsverfahren für einen aktiven Wirkstoff für Körperpflegeprodukte und dekorative Kosmetik

Deutlich effizientere industrielle Herstellung des Wirkstoffs, der über einen klinisch nachgewiesenen Gesundheitsnutzen verfügt

Mittelfristiges jährliches Umsatzpotenzial im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich

c-LEcta, weltweit agierender Technologieführer in den Bereichen Enzym-Engineering und Bioprozessentwicklung für regulierte Märkte wie die Lebensmittel- und Pharmaindustrie, hat ein neues und hocheffizientes Herstellungsverfahren für einen aktiven Wirkstoff in Körperpflegeprodukten entwickelt. c-LEctas fermentatives Produktionsverfahren ermöglicht eine deutlich effizientere industrielle Herstellung dieses Wirkstoffs, der über eine nachgewiesene Hautschutzwirkung verfügt. Er findet unter anderem in Anti-Aging- und Hautschutzprodukten Anwendung und öffnet für c-LEcta den Zugang zu einem weiteren Multi-Milliarden-Euro-Markt.

Für den fermentativen Herstellungsprozess entwickelten die Wissenschaftler von c-LEcta mithilfe gezielter Änderungen in den Stoffwechseleigenschaften einen neuen Mikroorganismus, der zu außergewöhnlich hohen Erträgen in der Wirkstoffherstellung beiträgt.

Dr. Andreas Buthe, Head of Innovation und Senior Business Development Manager bei c-LEcta, hat die Entwicklung maßgeblich begleitet: "Wir sind stolz mit diesem Herstellungsverfahren erneut die Innovationskraft unserer einzigartigen Technologie-Plattform demonstriert zu haben. Nach der erfolgreichen Etablierung des Verfahrens beginnen wir nun damit, die industrielle Skalierung und Kommerzialisierung umzusetzen."

Bisher ist der Wirkstoff aufgrund des kostenintensiven Herstellungsverfahrens nur in teuren Premiumprodukten enthalten. c-LEctas optimierter Bioprozess ermöglicht es nun, den Wirkstoff auch in günstigeren Kosmetika zu verwenden und eine breite Palette an Produkten mit vielseitigen Pflegeeigenschaften auszustatten.

"Mit der Entwicklung dieses Bioprozesses haben wir nicht nur einen wichtigen technischen und wissenschaftlichen Meilenstein erreicht. Wir bieten der Kosmetikindustrie zudem eine kostengünstigere Bezugsquelle und tragen damit zu einer breiteren Verfügbarkeit der wissenschaftlich erwiesenen Vorteile des Wirkstoffs für den Konsumenten im alltäglichen Gebrauch bei", erklärt Dr. Marc Struhalla, Mitgründer und CEO von c-LEcta. Die Entwicklung eigener Produkte, die von c-LEcta direkt weltweit an unterschiedliche Kunden vermarktet werden können, ist Teil der Wachstumsstrategie des Leipziger Unternehmens. Zweites Standbein sind strategische, gleichberechtigte Partnerschaften mit etablierten Industrieunternehmen, in denen c-LEcta gezielt die Potenziale globaler Megatrends nutzt. c-LEcta schreibt der Vermarktung des Körperpflege-Wirkstoffs mittelfristig ein jährliches Umsatzpotenzial im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich zu.

Über c-LEcta

c-LEcta ist ein weltweit agierendes Biotechnologie-Unternehmen mit Technologieführerschaft in den Bereichen Enzym-Engineering und Bioprozessentwicklung für regulierte Märkte wie der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Das Unternehmen mit Sitz in Leipzig hat sich als führender Anbieter bei der Realisierung hochwertiger biotechnologischer Produkte etabliert, sei es in Eigenentwicklungen oder in enger Zusammenarbeit mit der Industrie. c-LEcta beschäftigt derzeit mehr als 60 Mitarbeiter.

c-LEcta liefert kosteneffiziente und nachhaltige Produktionsprozesse, die neue Märkte erschließen und eine bessere Durchdringung bestehender Märkte ermöglichen. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine schnelle und effiziente Entwicklung von Best-in-Class Biotech-Lösungen und eine erfolgreiche Markteinführung und Vermarktung der daraus resultierenden Produkte aus. Damit kann c-LEcta die einzigartigen Potenziale seiner Kerntechnologien entfalten. c-LEcta verfügt bereits über mehr als zehn erfolgreich vermarktete, hochwertige, industrielle Biotech-Produkte.

