FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
URBAN SELECT CAP. O.N. 1QD CA9170591072
AB/FROM ONWARDS 06.03.2019 08:04 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
URBAN SELECT CAP. O.N. 1QD CA9170591072
AB/FROM ONWARDS 06.03.2019 08:04 CET