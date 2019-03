Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Evonik nach den jüngsten Kursgewinnen und den Zahlen für das Schlussquartal von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft. Bis zum unveränderten Kursziel von 28 Euro des Analysten Chris Counihan ist mittlerweile nur noch wenig Luft. Angesichts des Verkaufs des Methacrylat-Geschäfts und der Entwicklung der Pensionsverpflichtungen seien die bilanziellen Risiken des Spezialchemiekonzerns deutlich gesunken und Luft für Investitionen geschaffen worden, schrieb Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei die Free-Cashflow-Rendite immer noch niedriger als bei Wettbewerbern, was sich so schnell nicht ändern dürfte./mis/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2019 / 05:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-03-06/08:41

ISIN: DE000EVNK013