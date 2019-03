Bentwisch (ots) -



Im fünften Jahr ihres Bestehens stellt die norddeutsche ADCADA Unternehmensgruppe ihre Geldanlage adcada.money vor. Der Anleger kann zwischen der Unternehmens- und der Immobilienanlage wählen. Erstere verspricht profitable Zinsen bei soliden Sicherheiten, Zweitere betont den Sicherheitsaspekt noch stärker mit angeblich "banküblichen Sicherheiten".



Seit der Gründung im Jahr 2015 gibt ADCADA privaten Anlegern die Möglichkeiten, an ihrem Wachstum in den Branchen Handel, Immobilien, Finanzen und Marketing teilzuhaben. Die vier Säulen des familiengeführten Unternehmens greifen Hand in Hand. Sämtliche Prozesse werden aus der Hauptgeschäftsstelle in Bentwisch bei Rostock gesteuert. Von ursprünglich drei Mitarbeitern konnte sich ADCADA mit seinen beiden Geschäftsführern Benjamin Kühn und Detlef Flüß in vier Jahren eine Teamstärke von über 45 Festangestellten in Bentwisch und an weiteren Standorten wie Berlin, Bottrop und Ruggell in Liechtenstein aufbauen.



"Die Erfolgsgeschichte der adcada GmbH spricht für sich und wir sind stolz, dass wir von Anfang an schwarze Zahlen schreiben", so Geschäftsführer Benjamin Kühn. "Das alles haben wir nicht nur der konsequenten Umsetzung unserer entwickelten Unternehmensstrategie zu verdanken, sondern auch den privaten Anlegern, die mit ihrem Vertrauen die ADCADA Idee mit aufgebaut haben. Unsere Anleger profitieren dabei von überdurchschnittlichen Zinsen und stets pünktlichen Zinszahlungen." Der Verband der Vereine Creditreform e.V. konnte diesen positiven Trend bestätigen: ADCADA erhielt im August 2018 das CrefoZert für ihre sehr gute Bonitätsstruktur. Bemerkenswert dazu: die Unternehmensgruppe arbeitet unabhängig von Banken oder anderen Finanzdienstleistern.



Die Geldanlage mit adcada.money



Mit den Geldanlagen von adcada.money setzt die international tätige ADCADA Unternehmensgruppe nach eigenen Angaben auf eine Balance zwischen Sicherheit, Seriosität und rentablen Zinsen. "Vergleichbar sichere Investment-Angebote bei guter Verzinsung suchen deutschlandweit ihresgleichen", führt Benjamin Kühn aus. "Der Anleger kann sich bei uns zwischen einem Fest- und einem Hypozins entscheiden." Während beim Festzins vor allem Interessenten angesprochen werden, die in Zeiten von Niedrigzinsen eine renditestarke Anlageform suchen, können sich Anleger des Hypozinses über mehrschichtige Sicherheiten freuen. "Wir können mit Fug und Recht davon sprechen, das bankübliche Sicherheiten möglich sind. Unser Finanzteam berät Interessenten dazu persönlich", fügt Kühn hinzu. ADCADA bietet feste Zinsen zwischen 2 % und 8 % jährlich bei Mindestlaufzeiten ab einem Jahr. Ab 10.000 Euro können Anleger in das Unternehmen investieren. Für sie entstehen keine zusätzlichen Kosten.



Geschäftsführer Benjamin Kühn lädt seine Anleger regelmäßig in den ADCADA Park ein. Er erzählt dazu: "Auf unseren Investorentreffen können sich unsere Anleger von den Entwicklungen vor Ort selbst überzeugen." Der Jungunternehmer will mehr als nur die Namen seiner Unterstützer kennen. Dass er auf den vergangenen Investorentreffen bereits die eine oder andere spannende Lebensgeschichte gehört hat, zeigt ihm, dass die jährliche Veranstaltung auch den Anlegern gefällt. Das nächste Treffen findet vom 14. bis 16. Juni 2019 statt.



Diese Bereiche gehören zu der ADCADA Unternehmensgruppe



Zum ADCADA Geschäftsmodell zählen Handelswaren, unter anderem aus der Premium-Modebranche, sowie bundesweite Gewerbe- und Wohnimmobilien. Bereits in den vergangenen Jahren hat ADCADA diverse Großprojekte umgesetzt, zum Beispiel der Premium-Online-Shop FASHION.ZONE als eigenständiges Tochterunternehmen, der Kauf des Immobilienportals wohnen-in-mv.de sowie Beteiligungen an Unternehmen wie der Weidemann Immobiliengesellschaft mbH mit rund 30 Jahren Erfahrung auf dem Markt. Die adcada GmbH baut ihre Tochtergesellschaften stetig durch neue Beteiligungen aus. Mit der Gründung der ADCADA International AG in Liechtenstein integrierte die Rostocker Firmengruppe im Dezember 2018 ein internationales Standbein. In den kommenden Jahren steht vor allem eines ganz oben: lineares, gesundes Wachstum.



Genauere Informationen finden Sie auf der adcada.money Webseite: https://adcada.money/



Pressekontakt: Jenny Kroll Heydeweg 5 18182 Bentwisch T: +49-381-202 775 54 E: presse@adcada.de