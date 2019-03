Die Deutsche Bank hat die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik nach Zahlen und einer Verkaufsankündigung auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das vergleichsweise neue Management-Team habe Fortschritte bei der Wiederherstellung des Vertrauens in das Spezialchemieunternehmen gemacht, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf das "robuste" Schlussquartal 2018, die trotz des Gegenwindes erreichten Jahresziele, die verbesserte Barmittelentwicklung sowie auf den erfolgreichen Verkauf des Methacrylat-Geschäfts./gl/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2019 / 05:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2019 / nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-03-06/08:43

ISIN: DE000EVNK013