Der AKTIONÄR-Hot-Stock Hexagon Composites ist nach Bekanntgabe der Jahreszahlen zwischenzeitlich kräftig eingebrochen. Denn die Norweger haben sich per Kapitalerhöhung frische liquide Mittel verschafft, mit denen Hexagon Composites die Wachstumschancen in allen Geschäftsbereichen nutzen will. Darunter auch die Chancen im Segment Wasserstoff und neue Marktentwicklungen. Darüber hinaus plant das Unternehmen eine Anleiheemission.

