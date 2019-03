Jetzt äußert sich Tesla zu den Berichten über einen Stop der Model-3-Verkäufe in China. Man stehe mit den Behörden in Kontakt, um die offenen Fragen zu klären - wenn genau dies geklärt sei, konnte man dpa gegenüber nicht sagen. Aber: Laut Tesla würde die aktuelle Situation weder den Verkauf noch die Reservierungen des Model 3 beeinträchtigen. Businessinsider zufolge wurde der Verkauf des Model 3 untersagt, da sie nicht richtig "ausgezeichnet" sind. Die Behörden hätten zahlreiche "Unstimmigkeiten" unter den bereits 1.600 nach China verschifften Teslas entdeckt. Neben Europa soll China den schwieriger werdenden US-Markt auffangen. Selbst der Bau einer Fabrik in China wird angegangen. Derweil taucht bei Twitter ein Video eines ins Wasser gefallenen Model S auf - dieser Unfall geschah offenbar in der Nähe eines Supercharger. Die Aktie bleibt zunächst unter Druck und kein Kauf. Erst die Vorstellung des Model Y am 14. März könnte die Stimmung der Anleger wieder heben.

