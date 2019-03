Ajax Amsterdam hat am Dienstag in der Champions League Real Madrid mit 4 zu 1 geschlagen und damit den Einzug ins Viertelfinale geschafft. 10,5 Millionen Euro fließen damit in die Kasse von Ajax. Noch dazu geht das Schaulaufen der jungen Ajax-Talente in der Königsklasse weiter. Die Aktie legt am Mittwoch zweistellig zu.

Den vollständigen Artikel lesen ...