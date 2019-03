Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Das vierte Quartal des Kochboxen-Versenders sei vor allem dank des internationalen Geschäfts besser als erwartet verlaufen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Zudem deute der Ausblick auf eine starke Geschäftsentwicklung in diesem Jahr hin. Dabei verwies Diebel auf das in Aussicht gestellte Umsatzwachstum von bis zu 30 Prozent und das Ziel, die operative Gewinnschwelle erreichen zu wollen./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2019 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2019 / 07:04 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-03-06/09:14

ISIN: DE000A161408