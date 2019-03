Der deutsche Leitindex hat gestern einen ruhigen Handelstag hingelegt. Dabei war lange Zeit nicht klar, in welche Richtung es geht. Am Ende reichte es für den DAX doch zu einem kleinen Plus von 0,24 Prozent. Der Schlussstand lautete 11.620 Punkte.



Marktidee: General Electric Die Aktie von General Electric ist gestern innerhalb weniger Minuten um acht Prozent abgesackt. Zuvor hatte sich der Vorstand pessimistisch zum laufenden Geschäftsjahr geäußert. Aus charttechnischer Sicht rutschte das Papier zwar unter mehrere Marken. Eine wichtige Unterstützung konnte General Electric aber verteidigen.