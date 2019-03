Bonn (ots) - Die Realtime Marketing Automation Technologie ELAINE® des Anbieters artegic wird vom Marktforschungsinstitut Statista und dem Magazin Computerbild als Trusted Solution 2019 ausgezeichnet. Grundlage der Auszeichnung ist eine Befragung von mehr als 3.100 Anwendern von Marketing Technologie sowie ausgewählten IT- und Software-Experten. Sowohl in der Bewertungsdimension Vertrauen als auch in der Weiterempfehlungsbereitschaft der Befragten erreichte ELAINE® die Top-Bewertung "hoch".



Mit der Auszeichnung Trusted Solutions 2019 haben Computerbild und Statista Softwarelösungen ausgezeichnet, denen Anwender besonderes Vertrauen attestieren und die sie weiterempfehlen. Befragt wurden mehr als 3.100 Anwender sowie ausgewählte IT- und Softwareexperten. Diese attestierten ELAINE® als Preisträger in der Kategorie E-Mail Marketing-Lösungen besonders hohe Vertrauenswürdigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit. Für ELAINE® sprechen im Markt zudem die fortlaufende Weiterentwicklung und die Erfüllung des Leistungsversprechens.



ELAINE® Realtime Marketing Automation - Trusted Solution 2019



ELAINE® ist eine Realtime Marketing Automation Lösung für digitales Dialogmarketing mit E-Mail und Mobile auf höchstem Niveau. Anders als klassische CRM-Systeme, die meist statisch sind und nur wenige Marketingfunktionen bieten sowie Kampagnenmanagementsysteme, mit oft nur rudimentären CRM-Funktionen, kombiniert ELAINE® das Beste aus beiden Welten und das mit höchster Reaktionsgeschwindigkeit. ELAINE® verbindet die hochgradig konzentrierte Sicht eines CRM mit modernen State-of-the-Art Marketingfähigkeiten. Die Prozesse von ELAINE® sind vollständig Realtime-fähig und automatisierbar. E-Mails, SMS, Landingpages und Mobile Messages lassen sich für jeden einzelnen Nutzer individualisieren, nicht nur auf Grundlage bestehender Datenbestände sondern auch mit Live Daten aus dem Nutzungskontext. ELAINE® wurde vielfach prämiert und zuletzt unter anderem von der Fachpresse zur besten europäischen Lösung für kundenzentriertes Marketing gekürt.



"Unsere Mission ist es, unsere Kunden dazu zu befähigen, jeden Tag bessere Ergebnisse zu erreichen. Die Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden stehen bei der Weiterentwicklung von ELAINE® daher immer im Fokus. Einfache Bedienung, hohe Integrationsfähigkeit, effiziente Prozesse aber auch eine Vielzahl von Privacy Funktionen zur Einhaltung anspruchsvoller Compliance Anforderungen wie der DSGVO gehören zu den wichtigsten Eigenschaften unserer Realtime Marketing Automation Technologie ELAINE®. Die Auszeichnung als Trusted Solution 2019 bestätigt uns in unserer Einschätzung, dass wir mit ELAINE® den richtigen Weg gehen, um unsere Kunden zum Erfolg zu führen.", so Stefan von Lieven, CEO der artegic AG, zur Auszeichnung von ELAINE® als Trusted Solution 2019.



artegic AG - Wir sind Marketing Engineers! Wir befähigen ambitionierte Marketing Teams dauerhaft, immer bessere Ergebnisse zu erreichen.



Mit über 12 Jahren Erfahrung und Know-how in Best-of-Breed Marketing Technologie, IT-Integration, -Betrieb und Best-Practise für digitales Dialogmarketing. artegic richtet sich an Marketer, die nicht zufrieden sind mit der Customer Experience und den Resultaten ihres aktuellen Marketings und die heute mit modernen Mitteln mehr erreichen wollen: Mit individuellen, Use-Case-basierten Lösungen, erprobt bei führenden Unternehmen. Für einen schnelleren Weg zu messbaren Beiträgen zum Geschäftserfolg.



artegic ist der führende deutsche Spezialanbieter von Standardsoftware für Realtime Marketing Automation mit E-Mail und Mobile sowie Betreiber einer der größten Software-as-a-Service Plattformen für digitales Marketing in Europa.



Mit 65 Mitarbeitern an den deutschen Standorten Bonn und München sowie internationalen Repräsentanzen steht artegic für nachhaltig erfolgreiches Dialogmarketing mit signifikant besseren Ergebnissen und weniger operativem Aufwand.



Kern der Lösungen von artegic ist die vielfach prämierte ELAINE Online Dialog CRM Suite für beeindruckendes digitales Cross-Channel Dialogmarketing in Echtzeit. 2015 wurde die Lösung von der Fachpresse zur besten europäischen Marketing Suite für kundenzentriertes Marketing gekürt.



Über artegic Technologie stehen rund 82 Prozent der Deutschen Internetnutzer mit Unternehmen in Kontakt. Jeder dritte DAX Konzern sowie internationale Key-Player wie BMW, PAYBACK, RTL, BURDA, REWE, Web.de, und maxdome zählen zu den Kunden von artegic.



Weltweit werden jeden Monat über artegic Technologie rund 2,7 Mrd. E-Mails, SMS und Social Media Messages in 141 Länder versandt.



artegic ist vom TÜV Rheinland unternehmensweit nach dem internationalen Standard für IT- und Datensicherheit ISO/IEC 27001 zertifiziert. Das 2005 gegründete Fraunhofer Spin-Off wurde vielfach ausgezeichnet für Innovation und die richtungweisende Umsetzung datenschutzrechtlicher Anforderungen u.a. mit dem eco Internet Award, dem Cased Security Award und dem International Business Award (Stevie).



OTS: artegic AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/61233 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_61233.rss2



Pressekontakt:



artegic AG Zanderstraße 7 53177 Bonn



Herr Sebastian Pieper



Tel: +49(0)228 22 77 97-0 Fax: +49(0)228 22 77 97-900



pr@artegic.de https://www.artegic.com Twitter: http://twitter.com/artegic Facebook: http://facebook.com/artegic