Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Habeck will neues Verfahren für Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen

Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck hat eine Umkehrung der Regeln für die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen gefordert, um in Deutschland wieder mehr Tarifbindung zu ermöglichen. Im Moment könne man beantragen, die Allgemeinverbindlichkeit zu erklären, aber dem müssten die Spitzengremien von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zustimmen. "Wenn einer von den beiden Veto sagt, dann passiert es nicht", erklärte Habeck im ARD-Morgenmagazin. "Das könnte man umdrehen", schlug er vor. "Man könnte sagen, wenn der Antrag nicht einstimmig verhindert wird, dann gilt er."

Griechenland erfreut sich hoher Nachfrage nach Langläufern

Erfolg für Griechenland: Das Land hat eine rege Nachfrage nach seiner zehnjährigen Anleihe verzeichnet. Angelockt wurden die Investoren von der relativ hohen Rendite, die das Land aufgrund seiner noch immer fragilen Volkswirtschaft und im Anschluss an die Ära der Rettungspolitik aufbieten muss. Es war die erste zehnjährige griechische Anleihe seit fast zehn Jahren. Von den Titeln mit einer Laufzeit bis März 2029 wurden 2,5 Milliarden Euro untergebracht, mehr als ursprünglich geplant. Die Rendite belief sich nach Angaben eines der Konsortialführer auf 3,90 Prozent.

US-Haushaltsdefizit legt zum Start des Fiskaljahres stark zu

Das US-Haushaltsdefizit hat sich in den ersten vier Monaten des Fiskaljahres 2019 deutlich ausgeweitet. Während die Steuereinnahmen zurückgingen, erhöhten sich die Bundesausgaben. In den Monaten Oktober bis Januar belief sich das Defizit auf 310 Milliarden Dollar, verglichen mit nur 176 Milliarden Dollar im Vergleichszeitraum ein Jahr zuvor. Das ist ein Anstieg um 77 Prozent, wie das Finanzministerium mitteilte.

US-Experten: Neue Aktivitäten auf nordkoreanischer Raketenanlage

Auf einer Raketenanlage in Nordkorea sind US-Experten zufolge neue Aktivitäten ausgemacht worden. Satellitenaufnahmen würden Aktivitäten auf dem Sohae-Gelände zwei Tage nach dem Scheitern des Gipfels des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un mit US-Präsident Donald Trump dokumentieren, erklärte das in Washington ansässige Zentrum für strategische und internationale Studien (CSIS). Das könne darauf hindeuten, dass Pjöngjang die Anlage wieder aufbauen wolle.

US-Milliardär Bloomberg schließt Kandidatur bei Präsidentschaftswahl aus

Der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg hat eine Kandidatur bei der US-Präsidentschaftswahl 2020 ausgeschlossen. Er glaube zwar, Präsident Donald Trump besiegen zu können, erklärte Bloomberg in einer Kolumne seines gleichnamigen Nachrichtenportals. Er sei sich aber "der Schwierigkeit bewusst, die demokratische Nominierung in solch einem großen Bewerberfeld zu gewinnen". Viele Menschen hätten ihn gedrängt, sich zu bewerben, fügte der Milliardär hinzu.

Zahl der illegalen Grenzübertritte zwischen Mexiko und USA angestiegen

Die Zahl der zentralamerikanischen Migranten, die illegal über die mexikanische Grenze in die USA einreisen, ist deutlich angestiegen. Im Februar wurden rund 76.100 Migranten nach einer Einreise aus Mexiko auf US-Territorium gestoppt, wie die US-Grenzpolizei mitteilte. Das ist die höchste monatliche Zahl seit Oktober 2013. Unter den Migranten waren rund 6.800 unbegleitete Minderjährige.

Wachstum in Australien schwächelt

Das Wachstum der australischen Wirtschaft hat sich in der zweiten Jahreshälfte 2018 verlangsamt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs im vierten Quartal um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal und um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Australian Bureau of Statistics mitteilte. Das schwache Plus folgt auf ein Wachstum von nur 0,3 Prozent im dritten Quartal. Das bedeutet die schwächsten aufeinanderfolgenden Expansionsquartale seit der letzten Zinssenkung der Reserve Bank of Australia Mitte 2016.

