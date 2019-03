US-Konjunkturdaten waren am Vortag besser ausgefallen, als erwartet. Das gab dem Dollar Auftrieb, der Euro fiel dagegen auf ein zwei-Wochen-Tief.

Der Euro hat am Mittwoch an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen ging es zunächst aber nur noch leicht nach unten. Die Gemeinschaftswährung wurde bei 1,1295 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag ...

