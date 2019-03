Der Euro ist am Montag nach der Veröffentlichung von deutschen Konjunkturdaten gestiegen. Am Vormittag kletterte die Gemeinschaftswährung auf 1,1323 US-Dollar. Sie stand damit etwas höher als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1302 Dollar festgesetzt.

Das Ifo-Geschäftsklima war überraschend besser als erwartet ausgefallen. Die Stimmung der deutschen Wirtschaft hat sich demnach etwas aufgehellt, wie die Befragung von etwa 9000 Unternehmen ergeben hat. Der Indikator wird als gute Schätzgröße für das künftige Wirtschaftswachstum angesehen.

Deutschlands wichtigstes Konjunkturbarometer stand besonders nach schwachen Industriedaten aus Deutschland und Frankreich am Freitag im Fokus. Vor dem Wochenende hatte der Euro stark um etwa einen US-Cent an Wert verloren. Die Zahlen hatten weltweit eine Flucht der Anleger in Sicherheit zur Folge, von der auch der amerikanische Dollar profitierte./elm/bgf/jha/

ISIN EU0009652759

AXC0091 2019-03-25/10:26