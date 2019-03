Die Probleme des Autozulieferers Schaeffler haben am Mittwochmorgen die Anleger verschreckt. Das von der abkühlenden Autokonjunktur betroffene Unternehmen rechnet nach einem Ergebnisrückgang 2018 in diesem Jahr mit noch weniger Schwung und kassierte zudem seine Ziele für das Jahr 2020. Nun will Schaeffler mit einem Effizienzverbesserungsprogramm...

Den vollständigen Artikel lesen ...