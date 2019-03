Berlin / Hannover (ots) -



- Zum fünften Mal in Folge ist das Seaside Grand Hotel Residencia auf Gran Canaria das "Beste TUI Hotel" - Holly für das Lebenswerk geht an Hamed El Chiaty - TUI Umwelt Champion ist der TUI Magic Life Sarigerme



Für ihre Gäste tun diese Hoteliers fast alles: Sie schaffen einzigartige Urlaubserlebnisse,stehen für höchste Gastfreundschaft und überzeugen durch professionelles Management und serviceorientiertes Handeln. Solch beispielhaftes Engagement für die "schönste Zeit des Jahres" wird seit 26 Jahren mit dem TUI Holly-Award ausgezeichnet. Gestern wurde die begehrte Trophäe erneut verliehen. Marek Andryszak, Vorsitzender der Geschäftsführung der TUI Deutschland, weiß um die Beliebtheit des Preises bei den Hoteliers: "Die TUI Holly Verleihung ist für uns und unsere Partner ein Höhepunkt des Jahres, denn der Holly ist der wichtigste Preis, den wir vergeben. Wir freuen uns, dass wir so zuverlässige Partner haben, die das ganze Jahr hart an der Zufriedenheit unserer Gäste gearbeitet und Höchstleistungen erbracht haben." Insgesamt reisten knapp 200 Ferienhoteliers aus 15 verschiedenen Ländern zur gestrigen Verleihung im Westhafen Event und Convention Center Berlin an.



Wie wurden die Sieger ermittelt?



Der TUI Holly-Award ist nicht umsonst so beliebt bei den Hoteliers, schließlich besteht die Jury aus fachkundigsten Kritikern, nämlich den Urlaubern selbst. Nur die besten Hotels haben eine Chance auf diese Auszeichnung. Mehrere Hunderttausend TUI Urlauber stimmen jährlich bei der größten Kundenbefragung in der deutschen Touristikbranche ab. Sie bewerten mittels detailliertem Fragebogen alle Hotels aus dem Programm und entscheiden damit, wer eine Auszeichnung mit nach Hause nehmen darf. Dabei entscheidet einzig die Zufriedenheit der Gäste und nicht die Sternekategorie über Gewinn und Nieder-lage. Unter den Prämierten befinden sich sowohl kleine persönlich geführte Pensionen als auch große Luxusresorts.



Zusätzliche Ehrung der Kategorie-Sieger



Neben den 100 Gewinnern wurden zudem die besten Hotels in sechs verschiedenen Kategorien mit einem Award geehrt. Das Hotel Seaside Grand Residencia auf Gran Canaria, hat in diesem Jahr zum fünften Mal in Folge den TUI Holly für das "Beste Hotel" erhalten.



Die Kategorie-Gewinner im Überblick:



- Bestes Hotel Autoreisen: Pension Keßler, Deutschland - Bestes Hotel westliches Mittelmeer/Atlantik: Finca Son Trobat, Mallorca - Bestes Hotel östliches Mittelmeer: Grecotel Caramel Boutique Resort, Griechenland - Bestes Hotel Fernstrecke: Akumal Bay Resort, Mexiko - Bester Club: Robinson Club Maldives, Malediven - Bestes TUI Hotel: Seaside Grand Hotel Residencia, Gran Canaria



Gesonderte Auszeichnung für das Lebenswerk geht an Hamed El Chiaty



Der TUI Holly für das Lebenswerk geht in diesem Jahr an Hamed El Chiaty. Der Gründer der Travco-Group wurde für seine Verdienste für den Tourismus im Nahen Osten, vor allem in Ägypten, von den TUI Deutschland-Geschäftsführern Marek Andryszak und Ste-fan Baumert geehrt. Travco und TUI verbindet seit den 90er Jahren eine enge Partner-schaft. TUI zeichnet im Rahmen der TUI Holly Verleihung regelmäßig besondere Persönlichkeiten aus der Touristik mit einem Ehren-Award aus. Zuletzt wurde der Lebenswerk-Holly im Jahr 2017 an Hipotels-Hotelier Juan Llull vergeben.



Auszeichnung bietet Urlaubern und Reisebüros Orientierung



Der TUI Holly dient Kunden und Reiseberatern als zusätzliche Orientierung bei der Wahl des Urlaubshotels. Die Gewinner werden sowohl in den Buchungssystemen der Reisebüros als auch online auf TUI.com veröffentlicht und mit dem Signet "TUI Holly 2019" ge-kennzeichnet. Bei der Wahl des Reiseziels kann der TUI Holly ebenfalls Indikator sein, denn zwei Länder gehören erneut zu den "Abräumern": Spanien und die Türkei verzeichnen die höchste Holly-Quote. In diesem Jahr sind 31 spanische Hotels und 28 Hotels in der Türkei unter den Gewinnern. Zu den besten Ferienhotels bei TUI zählen zudem elf Hotels aus Griechenland, jeweils vier aus Ägypten sowie Portugal und Deutschland, jeweils drei aus Italien und Bulgarien, zwei aus Kroatien sowie jeweils eins aus Österreich, Tunesien und Zypern. Die ausgezeichneten Hotels auf der Fernstrecke befinden sich in Mexiko, auf Mauritius und den Malediven.



Im Rahmen der Gala wurde zusätzlich der TUI Umwelt Champion gekürt. Diese Auszeich-nung steht für ein besonderes Engagement im Bereich Nachhaltigkeit und wurde an den Club TUI Magic Life Sarigerme in der Türkei verliehen.



