Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Samstag trat die US-Schuldengrenze wieder in Kraft, womit die Staatsschulden nun bei 22 Billionen US-Dollar gedeckelt sind, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Nach Einschätzung der Deutschen Bank kann die US-Regierung unter Verwendung von Sondermaßnahmen noch bis Ende August handlungsfähig bleiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...