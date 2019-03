Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bleienbach/St. Gallen/Oftringen (pts005/06.03.2019/09:35) - Schon Anfang 2020 möchten die Verantwortlichen der Daetwyler Graphics AG und der Lüscher Technologies AG ihre Unternehmen vom bisherigen Bleienbacher Firmenstammsitz ins rund 25 Kilometer entfernte Oftringen verlegen. "Eine optimale Anpassung der Räumlichkeiten für effiziente Prozessabläufe macht diesen Schritt unumgänglich", erklärt der Geschäftsführer Dr. Rolf Pfiffner von Daetwyler Graphics AG. Damit das neue Domizil zum Umzug auch fertig ist, haben die Tochter der international tätigen Heliograph Holding die St. Galler GOLDBECK RHOMBERG AG als Totalunternehmer mit dem Bau beauftragt. Am 1. März war Spatenstich. In den kommenden zehn Monaten werden auf der rund 10'800 qm grossen Parzelle eine 3'200 qm umfassende Montagehalle mit etwa 3'000 qm Bürofläche und Sozialräume entstehen. Darin wird der Bauherr zukünftig innovative Maschinen zur Herstellung und Bearbeitung von bebilderten Zylindern für die Druckindustrie entwickeln und fertigen. Die Außenanlagen werden auf zirka 3'000 qm begrünt, knapp ein Drittel der Gesamtoberfläche bleibt damit für die Natur. "Wir sind sehr stolz darauf, einen wirtschaftlich so erfolgreichen Kunden wie die Daetwyler Graphics AG und die Lüscher Technologies AG gewonnen zu haben. Deren Qualitätsanspruch passt hervorragend zu unserer Unternehmensphilosophie, mittels elementarem Bauen mit System rasch und hochwertig Industrieanlagen errichten und der Schweizer Wirtschaft zur Verfügung stellen zu wollen", freut sich Martin Amann, Niederlassungsleiter der GOLDBECK RHOMBERG AG in St. Gallen, auf die Zusammenarbeit. Über die Daetwyler Graphics AG Der Name Daetwyler steht seit 1965 für innovative Verfahrenslösungen und ist seither die weltmarktführende Kompetenz im Maschinenbau für die Druckindustrie. Die Firma Daetwyler Graphics AG mit Sitz in Bleienbach (BE) bietet ein breites Spektrum an Anlagen höchster Effizienz zur Oberflächenbearbeitung und Gravur in der Tiefdruckindustrie. Die so entwickelten Maschinen dienen zur Herstellung und Bearbeitung von bebilderten Zylindern (Druckwalze), die in Druckmaschinen mit Tiefdruckverfahren eingesetzt werden. Als Schwerpunkt innerhalb der Heliograph Holding ist die Daetwyler Graphics AG ausgewiesenes Kompetenzzentrum für die hochpräzise Form- und Oberflächenbearbeitung mittels Dreh-, Fräs- und Schleifmaschinen. Ferner entwickelt und produziert das Unternehmen für die Bebilderung (Gravur) der Druckwalze einzigartige Lasergravuranlagen mit überlegener Qualität für den Verpackungs-, Dekor- und Illustrationsdruck. Über die Lüscher Technologies AG Lüscher Technologies AG, deren Vorgängerfirma Lüscher AG Maschinenbau 1946 in Obstalden GL gegründet wurde, bietet sogenannte Computer-To-Plate (CTP) Belichtungsmaschinen für die Bebilderung von Druckformen im Offset-, Flexo-, Tampon-, Buch- und Siebdruck. Zusammen mit der Tiefdruckkompetenz von Daetwyler Graphics wird somit der ganze Druckbereich mit Formherstellung abgedeckt. Für die Belichtung werden dabei spezielle Diodenlaser verwendet, deren Laserlicht via Lichtfasern und einer speziell entwickelten Optik auf das zu belichtende Medium geleitet wird. Das hybride Konzept, bei der auf einer Maschine Laserlicht mit mehreren unterschiedlichen Wellenlängen (UV bis IR) zum Einsatz kommt, ist einzigartig in seiner Flexibilität. Diese Lasertechnologie wird von Lüscher in verschiedenen Varianten von Maschinentypen angewendet: Flachbett, Innentrommel und Aussentrommel, je nachdem für welche Applikation die Maschine eingesetzt werden soll. Über GOLDBECK RHOMBERG GOLDBECK RHOMBERG agiert als Spezialist für ökonomische, schnelle und flexible Lösungen im Industrie- und Gewerbebau. Das 2001 gegründete Unternehmen ist als General- und Totalunternehmer einer der Marktführer für die Produkte Bürogebäude und (Logistik-)Hallen in der Schweiz und in Österreich. Im Bereich Parkhäuser ist GOLDBECK RHOMBERG in den genannten Ländern sogar klarer Branchenprimus. Die Kunden profitieren neben dieser starken Marktpräsenz von attraktiven Produkten und höchster Wirtschaftlichkeit. Sie sind von der Konzeptionsphase bis zur Fertigstellung bei dem Experten für elementiertes Bauen mit System rundum in kompetenten Händen. Der Hauptsitz von GOLDBECK RHOMBERG befindet sich in Vorarlberg. Weitere Niederlassungen und Geschäftsstellen gibt es in St. Gallen, in Wien, Salzburg, Linz und Ruggell, Liechtenstein. Zahlreiche Standorte des Mutterunternehmens GOLDBECK ergänzen das Netzwerk in ganz Europa. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.goldbeck-rhomberg.com (Ende) Aussender: GOLDBECK RHOMBERG AG Ansprechpartner: Torben Nakoinz Tel.: +41 71 31426 26 E-Mail: torben.nakoinz@rhomberg.com Website: www.goldbeck-rhomberg.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190306005

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2019 03:35 ET (08:35 GMT)