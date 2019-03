Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Dreh- und Angelpunkt der Zinserwartungen in den USA sind die Inflationsperspektiven, so die Analysten der Helaba.Insbesondere der seit Jahren boomende Arbeitsmarkt stelle mittelfristig eine Gefahr für die Preisniveaustabilität dar. Die Lohnentwicklung habe bereits zugelegt, liege aber aktuell mit etwas über drei Prozent nicht besorgniserregend hoch. Angesichts der Arbeitslosenquote von rund 4% stelle sich die Frage nach der weiteren Entwicklung. Offizielle Daten zur Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Stundenlohnentwicklung gebe es am Freitag. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...