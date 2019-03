Aschheim (www.fondscheck.de) - Trotz der bereits mehr als fünfjährigen Historie am Markt und der großen medialen Präsenz sind Robo Advisor gegenwärtig noch vergleichsweise wenig bekannt, so die Experten von ebase.Nur 20% der Deutschen würden den Begriff aktuell bereits kennen, jedoch bestünden durchaus positive Zukunftsaussichten. Rund 45% derjenigen, die mit dem Begriff vertraut seien, könnten sich gut vorstellen, dort in den nächsten zwölf Monaten Geld anzulegen. Das sei das Ergebnis der Umfrage "Robo Advice in Deutschland - Status quo und Entwicklungsperspektiven" des Marktforschungsinstituts Toluna im Auftrag der European Bank for Financial Services (kurz: ebase) aus Aschheim bei München. "Insbesondere bei jüngeren Menschen und risikobereiten Anlegern ist die Bereitschaft groß", hebe ebase-Geschäftsführer, Rudolf Geyer, hervor. ...

