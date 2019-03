++ Shanghai Composite könnte Hinweise für kurzfristigen Marktausblick liefern ++ An der Wall Street herrscht große Uneinigkeit über Aufwärts- und Korrekturpotenzial ++ Bundeswirtschaftsminister Altmaier löst Diskussion über staatliche Eingriffe aus ++ An der Wall Street war der Dienstag wenig spektakulär, da der Nachrichtenfluss den Anlegern weder einen Grund für eine Fortsetzung der Rallye noch für einen Ausbau der vortätigen Verluste bot. Am Nachmittag sorgte der ISM-Index zum nicht-verarbeitenden Gewerbe aus den USA zwar für eine positive Überraschung, da er mit 57,3 Punkten die Erwartungen deutlich übertraf und auf ein 3-Monatshoch anstieg, allerdings waren die Marktreaktionen überschaubar und brachten keine größeren Bewegungen mit sich. Alle drei großen US-Aktienindizes schlossen den Handelstag flach. Während der Asien-Sitzung vom Mittwoch wurden daraufhin die asiatischen Aktien gemischt gehandelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...