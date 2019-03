Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An der Wall Street war der Dienstag wenig spektakulär, da der Nachrichtenfluss den Anlegern weder einen Grund für eine Fortsetzung der Rally noch für einen Ausbau der vortätigen Verluste bot, so die Experten von XTB. Am Nachmittag habe der ISM-Index zum Nicht-Verarbeitenden Gewerbe aus den USA zwar für eine positive Überraschung gesorgt, da er mit 57,3 Punkten die Erwartungen deutlich übertroffen habe und auf ein Drei-Monatshoch angestiegen sei, allerdings seien die Marktreaktionen überschaubar gewesen und hätten keine größeren Bewegungen mit sich gebracht. ...

