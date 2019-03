Die britische Investmentbank Barclays hat Zalando nach dem jüngsten Kapitalmarkttag des Online-Modehändlers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Veranstaltung habe dazu beigetragen, dass der Fokus wieder auf der langfristigen Geschäftsentwicklung liege, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch wenn seine Schätzungen am unteren Ende der Langfristziele des Unternehmens und seine Margen-Prognosen sogar unter denen des Konzerns lägen, implizierten seine Schätzungen trotzdem weiterhin ein Aufwärtspotenzial von um die 40 Prozent bis zu seinem Kursziel./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2019 / 22:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2019 / 05:00 / GMT

ISIN DE000ZAL1111

AXC0099 2019-03-06/10:15