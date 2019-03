Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, aber das Kursziel auf 4500 Pence belassen. Die Abstufung erfolge als Reaktion auf die starke Kursentwicklung der Bergbauaktie seit Jahresbeginn, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Eisenerzpreise dürften über die kommenden sechs Monate hin fallen, was die Kursentwicklung nach oben hin hemmen werde./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2019 / 20:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2019 / n.b. / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

