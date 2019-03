Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: SBF AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu SBF AG Unternehmen: SBF AG ISIN: DE000A2AAE22 Anlass der Studie: Researchstudie (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,62 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2019 Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Technologie- und Marktführerschaft bei Deckensystemen für Schienenfahrzeuge im Wachstumssektor Bahnindustrie; Hohe Wachstumsdynamik durch eine Ausweitung des Leistungsangebots, den Eintritt in neue Märkte sowie eine Erhöhung der Wertschöpfungstiefe; Deutliche Steigerung der Rentabilität durch Skaleneffekte im Rahmen des eingeschlagenen Wachstumskurses; Kursziel: 3,62 EUR; Rating: Kaufen Die SBF AG mit ihrer Kernbeteiligung SBF Spezialleuchten GmbH agiert als Spezialist für Deckensysteme für Schienenfahrzeuge insbesondere im europäischen Bahntechniksektor. Die Bahntechnikindustrie (rail industry) gilt allgemein als nachhaltiger Wachstumsbereich. Laut einer Studie von SCI Verkehr beträgt das aktuelle Geschäftsvolumen im weltweiten Bahntechnikmarkt 183,0 Mrd. EUR. Die Studienexperten rechnen für dieses Segment mit einem zukünftigen durchschnittlichen Marktwachstum von 2,8% (CAGR) bis 2022. Im Geschäftsjahr 2017 konnte die SBF AG Umsatzerlöse in Höhe von 19,53 Mio. EUR erzielen, welche unter dem Vorjahresniveau von 21,46 Mio. EUR lagen. Diese Entwicklung war durch eine zurückhaltende Vergabe von Neuaufträgen und einem damit verbundenen Rückgang des Auftragsvolumens bedingt. Ertragsseitig ergab sich jedoch eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr. So konnte das Nettoergebnis mit 1,36 Mio. EUR deutlich ins Plus gedreht werden (VJ: -0,04 Mio. EUR). Für das Geschäftsjahr 2018 rechnet die SBF AG auf Ebene der Kernbeteiligung SBF Spezialleuchten GmbH trotz eines noch konsolidierungsphasenbedingten Umsatzrückgangs mit einem Ergebnis auf Vorjahresniveau. Hierauf aufbauend rechnen wir auf Konzernebene (SBF AG) für diese Geschäftsperiode mit Umsatzerlösen in Höhe von 14,50 Mio. EUR und einem Nettoergebnis in Höhe von 1,37 Mio. EUR. Nach der Konsolidierungsphase der vergangenen Jahre, hat sich die Gesellschaft eine gute Ausgangslage (starke Marktpositionierung, Technologieführerschaft im Bereich Deckensysteme, enge Kundenbeziehungen etc.) für eine Rückkehr auf den Wachstumspfad geschaffen. Die SBF AG hat nun einen profitablen Wachstumskurs eingeleitet und strebt einen weiteren Ausbau des Geschäftsmodells als Systemanbieter für die Bahntechnikindustrie an. Wesentliche Elemente der Wachstumsstrategie stellen hierbei der Ausbau des Leistungsangebots und die Erhöhung der Wertschöpfungstiefe sowie die Internationalisierung dar. Im Rahmen des angepeilten Wachstumskurses sollte die Gesellschaft insbesondere von den erwarteten verstärkten Investitionen in den weltweiten Bahntechniksektor profitieren können. Darüber hinaus sollte sich die geplante regionale Expansion in neue Bahntechnikmärkte positiv auf die zukünftige Geschäftsentwicklung auswirken. Daneben sollte die beabsichtigte Ausweitung der Wertschöpfungstiefe und die hierdurch entstehenden Auftragspotenziale das Geschäftsvolumen zusätzlich erhöhen. Darauf aufbauend erwarten wir ab dem Geschäftsjahr 2019 den Beginn einer profitablen Wachstumsphase. Konkret kalkulieren wir für die Geschäftsjahre 2019, 2020 sowie 2021 mit Umsatzerlösen in Höhe von 17,70 Mio. EUR, 19,50 Mio. EUR bzw. 22,40 Mio. EUR. Im Rahmen dieser erwarteten hohen Umsatzdynamik und einsetzenden Skaleneffekten, sollte ebenso das Nettoergebnis deutlich zulegen auf 1,43 Mio. EUR, 1,60 Mio. EUR und 2,13 Mio. EUR. Vor dem Hintergrund der starken Marktpositionierung, des eingeschlagenen Wachstumskurses sowie den erwarteten weltweit verstärkten Investitionen in den Bahntechniksektor, haben wir die SBF AG mithilfe unseres DCF-Modells bewertet und hierbei einen fairen Wert von 3,62 EUR je Aktie ermittelt. Auf Basis des aktuellen Kursniveaus sehen wir ein hohes Kurspotenzial und stufen die Aktie mit dem Rating Kaufen ein. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17627.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 05.03.19(11:41 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 06.03.19(10:00 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

