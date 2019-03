Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach den erneut rückläufigen Februar-Salden für die Einkaufsmanagerindices (PMI) im Verarbeitenden Gewerbe (52,0 nach 52,6 Punkten) und im Bausektor (49,5 nach 50,6 Punkte) war im Marktkonsens für das Pendant aus dem Dienstleistungssektor in Großbritannien ein Abrutschen in den Kontraktionsbereich (weniger als 50 Punkte) unterstellt worden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. ...

